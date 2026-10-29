«Очень странные выборы»: Трамп не признал претензии Болсонару на власть в Бразилии

Президент США Дональд Трамп отказался поддержать претензии бывшего кандидата на пост главы Бразилии Флавиу Болсонару, который после поражения на выборах объявил себя законным президентом страны и уехал в Соединённые Штаты. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не намерен вмешиваться в ситуацию, хотя сам избирательный процесс вызвал у него вопросы. Об этом Трамп заявил журналистам перед вылетом в Огайо.

«Я не стану давать комментариев по этому поводу, но знаю, что мы предоставили ему разрешение на въезд в страну, так что посмотрим. Но я не буду вмешиваться. Это были очень странные выборы, это уж точно», — сказал глава Белого дома.

Отдельно журналисты спросили американского лидера, общался ли он лично с бразильским политиком после его прибытия в Штаты. Трамп сказал, что не разговаривал с ним.

Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, проиграл второй тур президентских выборов действующему главе государства Луле да Силве.

Ранее Life.ru сообщал, что Флавиу Болсонару объявил себя законным президентом Бразилии после бегства в США. Сенатор опубликовал обращение, в котором отказался признавать официальные результаты выборов и заявил о своём праве возглавить страну. Он также поблагодарил Трампа за предоставленную возможность въехать в Штаты. При этом ранее Верховный федеральный суд Бразилии запретил политику покидать страну и обязал сдать паспорта.