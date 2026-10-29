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Регион
Опубликовано 29 октября, 02:59

«Очень странные выборы»: Трамп не признал претензии Болсонару на власть в Бразилии

Трамп отказался поддержать Болсонару, объявившего себя президентом Бразилии

Обложка © whitehouse.gov

Обложка © whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп отказался поддержать претензии бывшего кандидата на пост главы Бразилии Флавиу Болсонару, который после поражения на выборах объявил себя законным президентом страны и уехал в Соединённые Штаты. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не намерен вмешиваться в ситуацию, хотя сам избирательный процесс вызвал у него вопросы. Об этом Трамп заявил журналистам перед вылетом в Огайо.

«Я не стану давать комментариев по этому поводу, но знаю, что мы предоставили ему разрешение на въезд в страну, так что посмотрим. Но я не буду вмешиваться. Это были очень странные выборы, это уж точно», — сказал глава Белого дома.

Отдельно журналисты спросили американского лидера, общался ли он лично с бразильским политиком после его прибытия в Штаты. Трамп сказал, что не разговаривал с ним.

Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, проиграл второй тур президентских выборов действующему главе государства Луле да Силве.

O Globo: Флавиу Болсонару прилетел в Майами после побега из Бразилии
O Globo: Флавиу Болсонару прилетел в Майами после побега из Бразилии

Ранее Life.ru сообщал, что Флавиу Болсонару объявил себя законным президентом Бразилии после бегства в США. Сенатор опубликовал обращение, в котором отказался признавать официальные результаты выборов и заявил о своём праве возглавить страну. Он также поблагодарил Трампа за предоставленную возможность въехать в Штаты. При этом ранее Верховный федеральный суд Бразилии запретил политику покидать страну и обязал сдать паспорта.

Больше новостей о международных отношениях, президентских выборах и политике США читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Блинов
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