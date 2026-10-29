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Регион
Опубликовано 29 октября, 01:03

Болсонару объявил себя законным президентом Бразилии после бегства в США

Флавиу Болсонару. Обложка © X / Flávio Bolsonaro

Флавиу Болсонару. Обложка © X / Flávio Bolsonaro

Сенатор Флавиу Болсонару заявил, что именно он должен возглавить Бразилию и назвал себя законным президентом. Свою позицию он изложил в обращении, которое опубликовал в соцсети X. При этом политик находится в США на фоне расследования дела об отмывании денег.

«Обращаюсь к бразильскому народу и мировому сообществу как законно избранный президент Бразилии»,указал Болсонару в письме.

Сенатор также заявил, что не согласен с официальными результатами голосования. Отдельно он выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за приём в стране.

O Globo: Флавиу Болсонару прилетел в Майами после побега из Бразилии
O Globo: Флавиу Болсонару прилетел в Майами после побега из Бразилии

Ранее Life.ru сообщал, что 26 октября Верховный федеральный суд Бразилии запретил Болсонару выезжать за границу и обязал его сдать паспорта. Это произошло на следующий день после второго тура выборов. Тогда сенатор заверил, что выполнит решение суда и не планирует покидать Бразилию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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