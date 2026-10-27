Флавиу Болсонару обязали сдать паспорта и запретили выезд из Бразилии

Бразильский сенатор и кандидат в президенты Флавиу Болсонару заявил, что сдаст паспорта по требованию суда, но намерен оспаривать запрет на выезд из страны. Политик связал решение судьи Федерального верховного суда Алешандри ди Морайса с результатами президентских выборов и назвал его попыткой запугать оппозицию. Об этом он высказался в видеообращении в личном блоге.

По словам Болсонару, сотрудники федеральной полиции ждали его у дома отца, бывшего президента Жаира Болсонару, который находится под домашним арестом. Полицейские вручили сенатору предписание с требованием сдать паспорта и запретом покидать страну. Политик утверждает, что основанием для судебного решения стало высказывание Эдуардо Болсонару от 23 октября. Как заявил сенатор, ему приписали слова о том, что он должен уехать из Бразилии в случае поражения на выборах. Сам политик отрицает, что когда-либо говорил об отъезде.

Сенатор также обратил внимание на время принятия решения. По его словам, постановление вынесли вечером в воскресенье, после объявления результатов выборов. Он задался вопросом, последовали бы такие меры, если бы он одержал победу.

«Это свидетельствует о том, что наша демократия потерпела крах. Решение приняли с учётом результатов выборов. Это политический вопрос. Такого не должно происходить ни с кем. Я никогда не думал об отъезде из страны. Я сдам паспорта и буду защищаться от этого абсурда, который представляет собой очевидную попытку запугать меня. Но меня никто не заставит замолчать», — пожаловался сын осуждённого президента.

Ранее Life.ru писал, что после подведения итогов выборов Флавиу Болсонару отказался признать результаты, на которых уступил действующему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве. Сенатор потребовал аннулировать итоги голосования из-за решения властей продлить работу избирательных участков на два часа. Болсонару раскритиковал изменение порядка голосования уже после первоначального закрытия участков. По его мнению, решение судебных властей нарушило правила избирательного процесса и ставит под сомнение законность результатов.