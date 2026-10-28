O Globo: Флавиу Болсонару прилетел в Майами после побега из Бразилии

Сенатор Флавиу Болсонару, сбежавший из Бразилии после проигрыша на выборах, прибыл в Майами, где его встретил брат Эдуарду Болсонару, приехавший во Флориду из Техаса с женой и детьми. Об этом сообщили соратники политика, на которых ссылается бразильская газета O Globo.

По словам людей из окружения семьи, Эдуарду участвовал в организации отъезда брата при содействии американских властей. Ранее правительство США подтвердило, что выдаст визы сенатору и его родственникам. Последним из соратников, кто общался с Флавиу перед его отъездом, стал бывший координатор президентской кампании политика Рожериу Маринью. Около 8:00 сенатор написал ему, что ему нужно отвлечься от происходящего. После этого Болсонару перестал выходить на связь.

На встрече с соратниками и адвокатами 26 октября сенатор, по словам присутствовавших, был крайне взволнован и опасался ареста. Участники совещания настойчиво убеждали его остаться в Бразилии и возглавить оппозиционное движение, опираясь на политическое наследие отца — бывшего президента Жаира Болсонару.