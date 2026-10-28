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Регион
Опубликовано 28 октября, 05:19

O Globo: Флавиу Болсонару прилетел в Майами после побега из Бразилии

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Сенатор Флавиу Болсонару, сбежавший из Бразилии после проигрыша на выборах, прибыл в Майами, где его встретил брат Эдуарду Болсонару, приехавший во Флориду из Техаса с женой и детьми. Об этом сообщили соратники политика, на которых ссылается бразильская газета O Globo.

По словам людей из окружения семьи, Эдуарду участвовал в организации отъезда брата при содействии американских властей. Ранее правительство США подтвердило, что выдаст визы сенатору и его родственникам. Последним из соратников, кто общался с Флавиу перед его отъездом, стал бывший координатор президентской кампании политика Рожериу Маринью. Около 8:00 сенатор написал ему, что ему нужно отвлечься от происходящего. После этого Болсонару перестал выходить на связь.

На встрече с соратниками и адвокатами 26 октября сенатор, по словам присутствовавших, был крайне взволнован и опасался ареста. Участники совещания настойчиво убеждали его остаться в Бразилии и возглавить оппозиционное движение, опираясь на политическое наследие отца — бывшего президента Жаира Болсонару.

Соратники Флавиу Болсонару назвали побег сенатора «недопустимым»
Соратники Флавиу Болсонару назвали побег сенатора «недопустимым»

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал отъезд своего бывшего соперника из страны позорным. По его мнению, политик должен был остаться и доказать свою невиновность. Лула также сообщил, что узнал об отъезде сына экс-президента Жаира Болсонару, выразив сожаление по поводу того, что проигравший кандидат предпочёл покинуть страну.

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Тимур Хингеев
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