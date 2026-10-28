Соратники Флавиу Болсонару назвали побег сенатора «недопустимым»

Соратники Флавиу Болсонару не понимают, зачем сенатору сбегать из Бразилии после поражения на президентских выборах. В неофициальных беседах один из его союзников назвал такой шаг «недопустимым», сообщает CNN Brasil.

В окружении политика опасаются, что без него оппозиция потеряет темп именно тогда, когда ей нужно собраться после проигрыша Луису Инасиу Луле да Силве. Сам Флавиу ранее заявил, что намерен возглавить противников действующего президента и объединить депутатов и сенаторов для работы в Национальном конгрессе.

На этом фоне отъезд вызвал у его сторонников вопросы о том, кто будет координировать их действия. Один из союзников описал положение группы так: «Ощущение такое, что сейчас корабль остался без капитана».

Ранее стало известно, что Флавиу Болсонару покинул страну и направился в Аргентину, несмотря на судебный запрет. Политик мог пересечь сухопутную границу, воспользовавшись удостоверением личности. В правительстве Аргентины также подчеркнули, что миграционная служба не зафиксировала въезда Флавиу Болсонару. Позднее появились сообщения о том, что политик уехал в США вместе с семьёй.