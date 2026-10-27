Сначала Аргентина, теперь США: Куда мог исчезнуть проигравший выборы в Бразилии Болсонару

Проигравшего президентские выборы в Бразилии Флавиу Болсонару сначала заподозрили в бегстве в Аргентину, однако теперь появились сообщения о его отъезде в США вместе с семьёй. По информации, переданной со ссылкой на CNN Brasil, сенатор мог покинуть страну вопреки судебному запрету.

Источниками новой версии названы люди из окружения политика, который приходится сыном бывшему бразильскому президенту Жаиру Болсонару. При этом независимого подтверждения его прибытия в Соединённые Штаты пока нет.

Флавиу — старший сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару и действующий сенатор. На выборах 25 октября он уступил Луису Инасиу Луле да Силве, набрав 48,21% голосов против 51,79% у победителя. Первоначально политик отказался признавать поражение и собирался оспорить результаты голосования, однако впоследствии отказался от требования их аннулировать.

На следующий день после выборов Верховный суд обязал его сдать паспорта и запретил выезжать за границу. Ограничения связаны с расследованием предполагаемого отмывания денег и незаконного вывода средств, в котором также фигурирует адвокат и предприниматель Уиллер Томас. Сенатору запретили контактировать с ним. Сам Болсонару отвергает подозрения и считает действия судебных властей попыткой политического давления.

Во вторник, 27 октября, срок передачи документов истёк, однако требование выполнено не было. Более того, адвокаты не смогли связаться со своим клиентом, что усилило слухи о возможном побеге. Бразильская полиция начала проверять пограничные переходы и сведения о международных перелётах.

Ранее Life.ru рассказывал о предполагаемом бегстве Болсонару в Аргентину. По сведениям телеканала Todo Noticias, проигравший кандидат мог пересечь границу по удостоверению личности, после чего планировал отправиться в США на частном самолёте из Пуэрто-Игуасу. Для перелёта якобы подготовили Gulfstream G400, однако вылет так и не состоялся. Власти Аргентины заявили, что миграционная служба не зафиксировала въезда сенатора, а разрешение на рейс с участием членов его семьи не запрашивалось. Бразильские