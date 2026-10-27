TN: Проигравший выборы президента Бразилии Болсонару сбежал в Аргентину

Бразильский сенатор Флавиу Болсонару, проигравший президентские выборы Луису Инасиу Луле да Силве, покинул страну и направился в Аргентину, несмотря на судебный запрет. Об этом сообщает Todo Noticias. По данным телеканала, политик мог пересечь сухопутную границу с Аргентиной, воспользовавшись удостоверением личности. Затем он якобы собирался вылететь из города Пуэрто-Игуасу в США на частном самолёте.

Для предполагаемого перелёта рассматривался Gulfstream G400 аргентинской компании Baires Fly. Самолёт прибыл в Пуэрто-Игуасу, однако запланированный вылет в Соединённые Штаты не состоялся. При этом позднее аргентинские власти сообщили, что разрешение на рейс с участием членов семьи Болсонару не запрашивалось.

В правительстве Аргентины также подчеркнули, что миграционная служба не зафиксировала въезда Флавиу Болсонару. Бразильская федеральная полиция тем временем связалась с аргентинскими коллегами, чтобы проверить сообщения о возможном побеге. Местонахождение сенатора на момент публикации оставалось неизвестным, а его сторонники утверждали, что он не покидал страну.

Ситуация развивается на фоне расследования предполагаемого отмывания денег. Судья Верховного федерального суда Бразилии Александри ди Мораис обязал Болсонару сдать паспорта в течение 24 часов и запретил выезд за границу. Кроме того, политику запретили контактировать с адвокатом Уиллером Томасом, который также фигурирует в деле.

По версии следствия, между сенатором и адвокатом могли существовать финансовые связи, требующие проверки. Сам Болсонару отрицает противоправные действия и считает введённые ограничения попыткой давления.

25 октября Флавиу Болсонару проиграл второй тур президентских выборов действующему главе государства Луле да Силве. Победитель получил 51,79% голосов против 48,21% у своего соперника. Болсонару не признал поражение и заявил о намерении оспорить итоги голосования.