Флавиу Болсонару отказался от требования аннулировать итоги выборов в Бразилии

Проигравший президентские выборы в Бразилии сенатор Флавиу Болсонару отказался от намерения добиваться аннулирования результатов второго тура. Изменить решение политика убедили адвокаты и ближайшие соратники, сообщает газета Folha de S.Paulo.

По информации издания, юристы предупредили Болсонару об отсутствии убедительных оснований для отмены голосования и неблагоприятных перспективах судебного разбирательства. Кроме того, попытка оспорить результаты могла спровоцировать политический кризис и навредить самому сенатору.

Отказаться от этой идеи его призывали несколько влиятельных политиков, включая губернатора штата Сан-Паулу Тарсизиу ди Фрейтаса. Они рекомендовали Болсонару перевернуть страницу выборов и признать, что голосование завершилось.

При этом полностью отказываться от судебной борьбы сенатор не намерен. Как пишет Folha, его команда планирует подать иск с требованием аннулировать победу избранной команды президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы из-за предполагаемого злоупотребления экономическими ресурсами во время кампании.

Победу во втором туре, состоявшемся 25 октября, одержал действующий президент Лула да Силва.