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Регион
Опубликовано 27 октября, 01:59

Флавиу Болсонару отказался от требования аннулировать итоги выборов в Бразилии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Проигравший президентские выборы в Бразилии сенатор Флавиу Болсонару отказался от намерения добиваться аннулирования результатов второго тура. Изменить решение политика убедили адвокаты и ближайшие соратники, сообщает газета Folha de S.Paulo.

По информации издания, юристы предупредили Болсонару об отсутствии убедительных оснований для отмены голосования и неблагоприятных перспективах судебного разбирательства. Кроме того, попытка оспорить результаты могла спровоцировать политический кризис и навредить самому сенатору.

Отказаться от этой идеи его призывали несколько влиятельных политиков, включая губернатора штата Сан-Паулу Тарсизиу ди Фрейтаса. Они рекомендовали Болсонару перевернуть страницу выборов и признать, что голосование завершилось.

При этом полностью отказываться от судебной борьбы сенатор не намерен. Как пишет Folha, его команда планирует подать иск с требованием аннулировать победу избранной команды президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы из-за предполагаемого злоупотребления экономическими ресурсами во время кампании.

Победу во втором туре, состоявшемся 25 октября, одержал действующий президент Лула да Силва.

Флавиу Болсонару обязали сдать паспорта и запретили выезд из Бразилии
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Ранее Life.ru сообщал, что Флавиу Болсонару отказался признать поражение на президентских выборах в Бразилии. Политик потребовал аннулировать результаты голосования из-за решения продлить работу избирательных участков на два часа. По окончательным данным Высшего избирательного суда, Лула да Силва набрал 51,79% голосов, а Болсонару — 48,21%.

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Виталий Приходько
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