Флавиу Болсонару отказался от требования аннулировать итоги выборов в Бразилии
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Проигравший президентские выборы в Бразилии сенатор Флавиу Болсонару отказался от намерения добиваться аннулирования результатов второго тура. Изменить решение политика убедили адвокаты и ближайшие соратники, сообщает газета Folha de S.Paulo.
По информации издания, юристы предупредили Болсонару об отсутствии убедительных оснований для отмены голосования и неблагоприятных перспективах судебного разбирательства. Кроме того, попытка оспорить результаты могла спровоцировать политический кризис и навредить самому сенатору.
Отказаться от этой идеи его призывали несколько влиятельных политиков, включая губернатора штата Сан-Паулу Тарсизиу ди Фрейтаса. Они рекомендовали Болсонару перевернуть страницу выборов и признать, что голосование завершилось.
При этом полностью отказываться от судебной борьбы сенатор не намерен. Как пишет Folha, его команда планирует подать иск с требованием аннулировать победу избранной команды президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы из-за предполагаемого злоупотребления экономическими ресурсами во время кампании.
Победу во втором туре, состоявшемся 25 октября, одержал действующий президент Лула да Силва.
Ранее Life.ru сообщал, что Флавиу Болсонару отказался признать поражение на президентских выборах в Бразилии. Политик потребовал аннулировать результаты голосования из-за решения продлить работу избирательных участков на два часа. По окончательным данным Высшего избирательного суда, Лула да Силва набрал 51,79% голосов, а Болсонару — 48,21%.