Партия Болсонару признала поражение, но поставила под вопрос честность выборов

Либеральная партия Бразилии признала победу действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, но заявила о необходимости выяснить, как предвыборные меры правительства повлияли на результаты голосования. Об этом говорится в заявлении председателя партии Вальдемара Коста Нету.

«Мы признаём результат президентских выборов, провозглашённый Высшим избирательным судом, но считаем, что поднятые вопросы необходимо должным образом прояснить в рамках сбалансированных и демократических политических дебатов. Мы продолжим следить за фактами и искать ответы с ответственностью, прозрачностью и уважением к институтам», — пишет он.

В документе отмечается, что кандидат от PL Флавиу Болсонару выиграл первый тур с преимуществом в 2,2 миллиона голосов, однако во втором туре исход оказался иным. В партии связали возникшие вопросы с расширением государственных расходов на социальные пособия перед голосованием и призвали обсудить возможное влияние этих мер на справедливость избирательного процесса и экономику страны.

В заявлении также перечислены результаты партии на выборах в законодательные органы и регионах. По словам Коста Нету, PL получила 121 место в Палате депутатов, 29 мест в Сенате, 229 мандатов в законодательных собраниях штатов и Федерального округа, а также шесть губернаторских постов. Партия назвала эти результаты свидетельством поддержки своих идей со стороны миллионов бразильцев и заявила, что продолжит действовать независимо, отстаивая демократию, свободу и свои политические ценности.