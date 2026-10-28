Лула да Силва назвал позором отъезд Флавиу Болсонару из Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал позорным отъезд своего бывшего соперника на выборах, сенатора Флавиу Болсонару, из страны. По мнению главы государства, политик должен был остаться на родине и доказать свою невиновность в предъявляемых ему обвинениях. Об этом Лула заявил журналистам в Бразилиа.

Бразильский лидер подтвердил, что ему стало известно об отъезде сына бывшего президента страны Жаира Болсонару. При этом он выразил сожаление, что проигравший выборы кандидат предпочёл покинуть Бразилию.

«Я только что узнал, что мой оппонент покинул страну. Я сожалею, что он уехал из Бразилии, он мог бы остаться и доказать, что обвинения не соответствуют действительности», — заявил Лула да Силва.

По данным Reuters, Болсонару направился в США. Информацию о его отъезде подтвердили агентству близкий соратник политика и источник в американских властях. При этом точный маршрут сенатора и обстоятельства пересечения границы остаются неизвестными.

Ситуация развивается после второго тура президентских выборов, состоявшегося 25 октября. Лула да Силва одержал победу, набрав 51,79% голосов, тогда как Болсонару получил 48,21%. Впоследствии в отношении проигравшего кандидата были введены судебные ограничения в связи с расследованием предполагаемого отмывания денег. Сам политик отвергает подозрения и считает действия властей политическим давлением.