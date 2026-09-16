Почему на могиле Инны Чуриковой до сих пор нет памятника: что известно о сыне актрисы
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На могиле Инны Чуриковой и Глеба Панфилова до сих пор нет полноценного памятника. Что предлагает «Ленком», почему театр ждёт решения Ивана Панфилова и что сейчас находится на захоронении.
Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков
На могиле народной артистки СССР Инны Чуриковой на Новодевичьем кладбище до сих пор нет полноценного памятника, хотя после смерти актрисы идёт уже четвёртый год. Президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер заявил, что театр предложил проект монумента и нашёл человека, готового изготовить его бесплатно, однако работы пока не начинаются: по словам Варшавера, необходимо согласование с сыном Чуриковой Иваном Панфиловым. Сам Панфилов свежих комментариев журналистам не дал.
Где похоронена Инна Чурикова и что сейчас находится на её могиле
Инна Чурикова умерла 14 января 2023 года в возрасте 79 лет. 17 января актрису похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Спустя семь месяцев, 26 августа 2023 года, умер её муж — режиссёр Глеб Панфилов. Его также похоронили на Новодевичьем, рядом с супругой. Life.ru освещал как похороны Чуриковой, так и смерть Панфилова.
Сейчас на месте захоронения находится большая чёрная каменная плита и портреты Чуриковой и Панфилова. Весной 2026 года могила выглядела именно так. Варшавер рассказывал, что плиту заказывал он сам, однако полноценный мемориал пока так и не появился.
Почему памятник Инне Чуриковой до сих пор не установили
По версии президента «Ленкома» Марка Варшавера, театр давно предложил семье проект памятника. Он также нашёл человека, который готов выполнить работу бесплатно — в память об актрисе и из любви к театру.
Однако, как утверждает Варшавер, проект до сих пор не согласован Иваном Панфиловым — единственным общим сыном Инны Чуриковой и Глеба Панфилова. Представители театра регулярно связываются с ним. По словам Варшавера, Панфилов отвечает, что ему необходимо ещё посоветоваться и всё согласовать. «Ленком» при этом подчёркивает, что денег с семьи брать не собирается.
Сам Иван Панфилов нынешнюю ситуацию объяснять не стал. Поэтому утверждать, что он сознательно «блокирует» установку памятника или выступает против него, оснований пока нет: публично известна лишь позиция театра и факт отсутствия окончательного согласования.
Иван Панфилов раньше говорил, что работа над памятником идёт
История тянется не первый год. Ещё в октябре 2024-го Иван Панфилов говорил журналистам, что «работа над памятником ведётся», а «Ленком Марка Захарова» помогает семье. Тогда подробности проекта он раскрывать не стал, пообещав лишь, что памятник будет достойным.
В январе 2025 года появилась новая информация: сообщалось, что памятник Чуриковой и Панфилову должна создать художница и скульптор Айдан Салахова. Представитель камнеобрабатывающего предприятия при этом подчёркивал, что проект ещё не утверждён окончательно. К маю 2026 года полноценного монумента на могиле всё ещё не было.
Связан ли нынешний проект, о котором говорит Варшавер, с работой Салаховой, публично не уточнялось. Поэтому корректнее говорить не о сорванной установке уже готового памятника, а о затянувшемся согласовании проекта.
Где сейчас живёт сын Инны Чуриковой Иван Панфилов
Иван Панфилов родился в 1978 году и стал единственным ребёнком Инны Чуриковой. Для Глеба Панфилова он был вторым сыном: у режиссёра также был старший сын Анатолий от первого брака. Иван окончил МГИМО, а в детстве появился вместе с матерью в фильме «Васса».
По словам Марка Варшавера, сейчас Иван Панфилов живёт в Дубае. Президент «Ленкома» утверждает, что театр продолжает отправлять ему письма по поводу будущего памятника.
Когда на могиле Чуриковой появится памятник
Конкретной даты установки памятника сейчас нет. Из свежего заявления Варшавера следует, что «Ленком» готов участвовать в проекте и финансовый вопрос для семьи решён, но театр ждёт согласования.
Таким образом, по состоянию на 16 сентября 2026 года на могиле Инны Чуриковой и Глеба Панфилова остаётся каменная плита с портретами, а история будущего памятника всё ещё находится на стадии согласования. Ни Иван Панфилов, ни «Ленком» публично не называли дату, когда полноценный мемориал будет установлен.
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