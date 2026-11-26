Почему обанкротилась сеть детских магазинов «Кораблик»: история компании и причины закрытия Оглавление Что случилось с «Корабликом» в ноябре 2026 года Когда появился «Кораблик» и кому принадлежала сеть Как сокращалась сеть: цифры и хронология Почему закрылся «Кораблик» Как маркетплейсы изменили рынок детских товаров Что стало с магазинами: «Кораблик» и Toyspro Можно ли вернуть деньги за сертификат или оплаченный заказ Частые вопросы Почему закрылась сеть детских магазинов «Кораблик», кто её основал, что стало с магазинами и как покупателям действовать после банкротства ООО «Кораблик-Р». Почему обанкротилась сеть детских магазинов «Кораблик», что произошло с компанией и когда закрылись её торговые точки. Фото © ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Кораблик-Р» — основное юридическое лицо бывшей сети магазинов детских товаров. О решении стало известно 25 ноября 2026 года. При этом последние торговые точки под знакомой родителям вывеской закрылись ещё летом 2024-го. Life.ru рассказывает, почему исчезла одна из крупных детских сетей России, что произошло с её бизнесом и могут ли покупатели вернуть деньги за неиспользованные сертификаты.

Что случилось с «Корабликом» в ноябре 2026 года

Как сообщили «Ведомости», заявление о несостоятельности подало ЗАО «Крок инкорпорейтед», один из кредиторов ретейлера. В отношении компании открыто конкурсное производство по упрощённой процедуре. Номер дела — А40-132871/2026. Это стадия банкротства, на которой управляющий выявляет имущество должника и организует расчёты с кредиторами в установленном законом порядке.

Попытка признать компанию несостоятельной уже предпринималась в 2024 году. В ноябре 2025-го дело прекратили: средств для финансирования процедуры не нашлось, а кредиторы не согласились покрыть расходы. В апреле 2026 года последовало новое обращение в суд. Банкротство не означает, что все долги будут погашены, и не равнозначно уже состоявшейся ликвидации юридического лица.

Когда появился «Кораблик» и кому принадлежала сеть

Бизнес основал Алексей Зуев в 2000 году. В магазинах продавались игрушки, одежда, детское питание и другие товары для семей с детьми. К 2016 году сеть достигла масштаба примерно 200 торговых точек. Весной 2023-го бизнес сменил владельцев: сначала в него вошёл предприниматель Олег Сохацкий, связанный с поставщиком игрушек МТК «Алиса», затем контроль перешёл к структурам, связанным с инвестиционным фондом A&NN Александра Мамута.

Как сокращалась сеть: цифры и хронология

2000 год — основание сети

2016 год — около 200 магазинов

2019 год — выручка 13,2 млрд рублей

Март 2023 года — 83 действующих магазина по данным судебного акта

2023 год — выручка 1 млрд рублей, чистый убыток 292,5 млн рублей

Июнь 2024 года — оставалось 32 магазина

Лето 2024 года — закрытие последних магазинов старого формата

Ноябрь 2025 года — прекращение первого дела о банкротстве

Ноябрь 2026 года — признание ООО «Кораблик-Р» банкротом



Почему закрылся «Кораблик»

Финансовые проблемы возникли задолго до судебного решения. В материалах отдельного арбитражного спора приведён анализ временного управляющего, согласно которому признаки неплатёжеспособности появились во второй половине 2023 года, а в 2024-м положение ухудшалось. Это свидетельствует о длительном кризисе, а не об одном внезапном событии.

Почему закрылась сеть магазинов «Кораблик»: финансовые проблемы компании и причины банкротства ООО «Кораблик-Р». Фото © Shutterstock / FOTODOM / alexmak7

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в комментариях деловой прессе связывала трудности сети в том числе с управленческими решениями и недостаточным развитием интернет-торговли. Это экспертная оценка, а не вывод суда о виновности конкретных руководителей.

Как маркетплейсы изменили рынок детских товаров

Покупателям больше не обязательно ехать в специализированный магазин за подгузниками, конструктором или курткой: цены и ассортимент можно сравнить онлайн. Для традиционной сети это означает конкуренцию за каждую покупку при сохраняющихся расходах на торговые площади, персонал и запасы. Дополнительное давление создают продуктовые сети, собственные марки крупных продавцов, вторичный рынок детских вещей и снижение рождаемости.

По данным, приведённым Sostav 25 ноября 2026 года, в 2025-м рынок детских товаров вырос в денежном выражении на 15%, до 2,1 трлн рублей, хотя физический объём продаж сократился. В первом полугодии 2026-го покупки в традиционной детской рознице снизились на 3%, а онлайн-продажи выросли на 8%. Рост оборота в рублях, таким образом, не обязательно означает, что семьи стали покупать больше вещей.

Что стало с магазинами: «Кораблик» и Toyspro

Закрытие старой сети не означало, что все её торговые проекты исчезли одновременно. В июле 2024 года «Коммерсантъ» сообщал о планах перезапустить часть магазинов в новом формате. В апреле 2026-го издание писало, что связанная с прежним бизнесом компания «Кербин» подала заявки на товарные знаки Toyspro и «Тойспро», а под новым брендом уже работали магазины.

Однако банкротство ООО «Кораблик-Р» само по себе не означает банкротство других юридических лиц. Покупателям важно смотреть на название продавца и ИНН в чеке, а не только на вывеску. Действующая на конкретную дату сеть и её адреса могут меняться.

Можно ли вернуть деньги за сертификат или оплаченный заказ

По общему правилу неиспользованный подарочный сертификат представляет собой внесённый аванс, который потребитель вправе требовать обратно. Но если продавец признан банкротом, обычное право на возврат не гарантирует фактического получения денег: требования могут подлежать рассмотрению в рамках дела о банкротстве.

Можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат или оплаченный заказ после банкротства сети детских магазинов «Кораблик». Фото © Shutterstock / FOTODOM / ViktoriiaNovo

Подробнее о праве на возврат: как обменять подарочную карту на деньги.

Сохраните чек, сертификат, подтверждение оплаты и переписку. Установите юридическое лицо продавца. Найдите дело в Картотеке арбитражных дел и сообщения управляющего в реестре банкротств; уточните применимый срок и порядок предъявления требований. Если должником является именно ООО «Кораблик-Р», не откладывайте обращение за юридической консультацией. Новый магазин не обязан автоматически отвечать за долги прежней компании.

Частые вопросы

«Кораблик» закрылся в 2026 году?

Нет. Последние магазины старой сети прекратили работу летом 2024 года; в ноябре 2026-го банкротом признали её основное юридическое лицо.

Кто инициировал банкротство?

Кредитор ЗАО «Крок инкорпорейтед».

Почему сеть перестала работать?

У компании ухудшалось финансовое положение. Эксперты также указывают на недостаточное развитие интернет-продаж и усиление конкуренции.

Все ли магазины Toyspro закрываются?

Из решения о банкротстве ООО «Кораблик-Р» такой вывод не следует.

Вернут ли деньги за старый сертификат?

Это зависит от продавца, наличия подтверждённого требования, стадии процедуры и имущества должника. Гарантии возврата нет.

Авторы Александра Новоселова