«Почему он настаивает?» В Китае бурно обсуждают приказ Путина после встречи с Си

После переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае обратили внимание на неожиданное решение российского лидера. Речь идёт о возможном новом названии газопровода «Сила Сибири-2». Об этом сообщает издание Baijiahao.

Встреча президентов России и Китая прошла в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие двусторонних отношений и международную обстановку. Уже через 48 часов после переговоров стало известно об инициативе российского президента, связанной с крупным энергетическим проектом.

«Путин после завершения переговоров с Китаем внезапно дал новое название газопроводу «Сила Сибири-2. Почему Путин настаивает на смене названия газопровода?» — удивляются китайские журналисты.

Газопровод «Сила Сибири-2» должен пройти через Монголию и обеспечить поставки российского газа в Китай. Москва рассматривает этот проект как важную часть энергетического сотрудничества с Пекином, однако окончательные договорённости до сих пор не достигнуты. Одним из главных препятствий остаётся стоимость топлива. Китайская сторона добивается более выгодной цены и без существенной скидки не готова согласовывать параметры проекта, отмечают китайские журналисты.

На этом фоне предложение заменить название «Сила Сибири-2» на «Силу Байкала» вызвало в КНР особый интерес. Авторы Baijiahao задаются вопросом, почему российский лидер решил сделать акцент именно на Байкале. Озеро считается одним из символов России, поэтому новое название, по мнению китайских журналистов, подчёркивает национальный характер проекта. При этом за инициативой они увидели возможный сигнал Пекину.

В Baijiahao предположили, что Москва таким образом может напоминать: Китай не обязательно станет единственным получателем газа. Не исключено, что при изменении обстоятельств маршрут трубопровода могут переориентировать, в частности на обеспечение топливом российского Дальнего Востока.

Ранее Путин положительно высказался о переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, которые состоялись в Бишкеке. Российский лидер охарактеризовал состоявшуюся беседу как тёплую, полезную и содержательную. Помимо двусторонних переговоров, российский и китайский лидеры совместно посетили мероприятия, приуроченные к 25-летию Шанхайской организации сотрудничества.