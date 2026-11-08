Женщины нередко предпочитают более тёплые помещения, чем мужчины. Британские учёные нашли возможное объяснение этой разницы: тестостерон способен влиять на работу нервных окончаний, отвечающих за восприятие тепла и холода. Правда, пока механизм подтвердили только в экспериментах на мышах, пишет Live Science.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона изучили температурные предпочтения 57 грызунов — 30 самцов и 27 самок. Животным предложили две соседние поверхности: одну постоянно поддерживали на уровне 33 градусов, а температуру второй меняли. Камеры фиксировали перемещения мышей и время, проведённое на каждой площадке.

Выяснилось, что самцы предпочитали температуру около 32 градусов, а самки — примерно 36 градусов. При этом температура тела и кожи у животных существенно не различалась. Учёные предположили, что дело не в способности организма сохранять тепло, а в особенностях его восприятия.

Внимание исследователей привлекли два белка в нервных окончаниях кожи — TRPM8 и TRPM2. Первый участвует в распознавании холода, второй — тепла. У самок чувствительность этих рецепторных систем оказалась смещена в сторону более высоких температур. Когда учёные отключали или блокировали соответствующие белки, температурные предпочтения животных менялись.

Затем специалисты проверили влияние половых гормонов. Самцам давали препарат, подавляющий выработку тестостерона. Через несколько недель они стали чаще выбирать более тёплую поверхность. Самки, получавшие тестостерон, напротив, утратили выраженное предпочтение тепла. При этом изменение уровня эстрогенов и прогестерона не оказало сопоставимого эффекта.

Однако тестостерон объяснил различия лишь частично. Даже после гормонального вмешательства температурные предпочтения самцов и самок не стали полностью одинаковыми. Учёные также пока не установили, каким именно образом гормон воздействует на чувствительные к температуре белки. Предполагается, что он может влиять на активность определённых генов.

Авторы исследования, опубликованного в The Journal of Physiology, подчёркивают, что аналогичные температурные рецепторы есть и у человека. Тем не менее переносить результаты опытов на людей пока рано: для подтверждения этого механизма необходимы отдельные исследования.

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