«Почини 5G — тогда отпустим»: Индийцы привязали техника к вышке из-за плохой связи

В индийском штате Уттар-Прадеш жители деревни Хардаули якобы привязали телекоммуникационного техника к мобильной вышке, требуя исправить многолетние проблемы со связью. Полиция задержала шестерых подозреваемых. Об этом сообщило издание Hindustan Times.

В Индии жителей деревни обвинили в похищении техника из-за проблем с 5G. Видео © Х / Ghar Ke Kalesh

Инцидент произошёл в четверг в деревне Хардаули района Биндки округа Фатехпур. По данным PTI, техника звали Адитья Бхан Сингх. Он приехал на место после жалоб на работу мобильной сети. Однако вместо устранения неполадок мужчина, как утверждают правоохранители, оказался в окружении местных жителей. Они задержали специалиста и привязали его к телекоммуникационной вышке, требуя решить вопрос с подключением 5G.

По словам начальника полиции Фатехпура Абхиманью Манглика, сельчане жаловались на проблемы с мобильной связью почти два года. При этом, как утверждали местные жители, установка частной вышки ситуацию практически не изменила. Особенно часто, по их словам, пропадала сеть 5G. Связь могла отсутствовать даже при наличии электричества, из-за чего люди сталкивались с проблемами при звонках и выходе в интернет. При этом, как заявили жители, они продолжали платить за услуги 5G, не получая заметного улучшения качества.

В соцсетях распространилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён связанный мужчина возле вышки в окружении сельчан. На кадрах один из местных жителей говорит, что техника не отпустят до приезда руководителей компании, которые должны разобраться с неполадками.

После произошедшего Сингх обратился в полицию. В пятницу правоохранители возбудили уголовное дело, а затем задержали шестерых местных жителей: 28-летнего Рахула Пателя, 21-летнего Сураджа Ядава, 29-летнего Алока Пателя, 36-летнего Йогендру Пателя, 31-летнего Алока Ядава и 30-летнего Сачина Пателя. Все шестеро предстали перед магистратом и позднее были освобождены под залог. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее в России впервые заработали коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе доступ к 5G получили жители 16 городов. Запуск состоялся по поручению президента Владимира Путина. Новым стандартом связи уже могут пользоваться около 10 млн человек. Услуги предоставляют операторы «большой четвёрки» — МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2.