Самый короткий световой день 2026 года придётся на 21 декабря — день зимнего солнцестояния. На широте Москвы его продолжительность составит около семи часов. Об этом рассказала астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман, слова которой приводит РИА Новости.

По словам специалиста, продолжительность светового дня составит 6 часов 59 минут. В столице Солнце взойдёт примерно в 08:57 и скроется за горизонтом около 15:57.

Точное время зимнего солнцестояния в 2026 году — 21 декабря, 23:50 мск. В этот момент в Северном полушарии Земли наступит астрономическая зима, а в Южном — лето.

Продолжительность светового дня зависит от географической широты. В южных регионах России он будет длиннее, чем в Москве, а за Северным полярным кругом в это время продолжается полярная ночь.

После зимнего солнцестояния световой день начнёт постепенно увеличиваться. Сначала прибавка будет практически незаметной, однако к концу декабря в Москве светлое время суток будет длиться уже около семи часов и шести минут.

Напомним, самый длинный световой день в 2026 году пришёлся на 21 июня. Тогда, как сообщал Life.ru со ссылкой на Московский планетарий, его продолжительность составила 17 часов 33 минуты. Таким образом, за полгода световой день на широте столицы сократится примерно на десять с половиной часов.