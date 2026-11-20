Почти 20 школьников на западе Словакии почувствовали себя плохо из-за возможной утечки неизвестного вещества. О происшествии пишет местное издание Denník N.

Инцидент произошёл утром 20 ноября в городе Модра, расположенном примерно в 30 километрах от Братиславы. Учащиеся ощутили в классе неприятный запах, после чего начали жаловаться на недомогание. В экстренные службы поступил вызов, и к учебному заведению направили специалистов.

В больничное отделение неотложной помощи поступили семь девочек в возрасте от 15 до 17 лет. Ещё 12 детей ожидали медицинского осмотра в эвакуационном автобусе. По первоначальным данным издания, в стационар пришлось положить одного ребёнка.