Почти 2000 лет спустя: Учёные определили рекордно точную дату гибели Помпеи

Учёные получили рекордно точную радиометрическую датировку извержения Везувия, уничтожившего Помпеи и соседние древнеримские города. С помощью аргон-аргонового метода исследователи определили возраст извержения как 1938 ± 13 лет до момента измерений в 2025 году. Результаты опубликованы в Science Advances.

Для анализа специалисты изучили санидин — минерал из пемзы, выброшенной вулканом. Полученный результат соответствует примерно 87 ± 13 году нашей эры и хорошо согласуется с исторически установленным извержением Везувия в 79 году. Точность измерения составила около 0,7%, а оценённая точность относительно исторической даты — около 0,4%.

Добиться такого результата позволили усовершенствования масс-спектрометрии, методов нейтронного облучения образцов и учёта побочных изотопов, образующихся во время анализа. Авторы работы отмечают, что столь точная датировка геологически молодого события стала важным прецедентом для метода ^40Ar/^39Ar и может улучшить исследования истории вулканических систем и оценку вулканических рисков.

Исследование также помогло уточнить константу распада калия-40 в аргон-40, которая используется при датировке горных пород. По данным авторов, новое значение оказалось примерно вдвое точнее прежних измерений, выполненных методом прямого подсчёта распадов.

Совсем недавно Life.ru подробно восстанавливал последние часы Помпей перед катастрофическим извержением Везувия. Город в момент начала катастрофы продолжал обычную жизнь: работали пекарни, шли ремонтные работы, а жители не воспринимали первые подземные толчки как предвестники гибели. После многочасового падения пемзы Помпеи накрыли пирокластические потоки, которые окончательно похоронили город под вулканическими отложениями.