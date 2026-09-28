Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 14:27

Почти 2000 лет спустя: Учёные определили рекордно точную дату гибели Помпеи

Погубившее Помпеи извержение удалось датировать с погрешностью всего 0,7%

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Учёные получили рекордно точную радиометрическую датировку извержения Везувия, уничтожившего Помпеи и соседние древнеримские города. С помощью аргон-аргонового метода исследователи определили возраст извержения как 1938 ± 13 лет до момента измерений в 2025 году. Результаты опубликованы в Science Advances.

Для анализа специалисты изучили санидин — минерал из пемзы, выброшенной вулканом. Полученный результат соответствует примерно 87 ± 13 году нашей эры и хорошо согласуется с исторически установленным извержением Везувия в 79 году. Точность измерения составила около 0,7%, а оценённая точность относительно исторической даты — около 0,4%.

Добиться такого результата позволили усовершенствования масс-спектрометрии, методов нейтронного облучения образцов и учёта побочных изотопов, образующихся во время анализа. Авторы работы отмечают, что столь точная датировка геологически молодого события стала важным прецедентом для метода ^40Ar/^39Ar и может улучшить исследования истории вулканических систем и оценку вулканических рисков.

Исследование также помогло уточнить константу распада калия-40 в аргон-40, которая используется при датировке горных пород. По данным авторов, новое значение оказалось примерно вдвое точнее прежних измерений, выполненных методом прямого подсчёта распадов.

В Помпеях с помощью ИИ воссоздали внешность жертвы извержения Везувия
В Помпеях с помощью ИИ воссоздали внешность жертвы извержения Везувия

Совсем недавно Life.ru подробно восстанавливал последние часы Помпей перед катастрофическим извержением Везувия. Город в момент начала катастрофы продолжал обычную жизнь: работали пекарни, шли ремонтные работы, а жители не воспринимали первые подземные толчки как предвестники гибели. После многочасового падения пемзы Помпеи накрыли пирокластические потоки, которые окончательно похоронили город под вулканическими отложениями.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • История
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar