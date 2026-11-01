Почти 80 детей и взрослых эвакуировали из Центра содействия семейному воспитанию имени Юрия Никулина на юго-востоке Москвы. Причиной стало срабатывание автоматической пожарной сигнализации. По предварительным данным, тревога оказалась ложной, сообщил РИА «Новости» представитель столичных экстренных служб.

Тревога сработала в корпусе учреждения на Волгоградском проспекте, дом 169, корпус 2. На время проверки всех эвакуированных вывели из здания в целях безопасности.

«Предварительно, произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации», — уточнил собеседник агентства.

Эвакуацию провели на время проверки здания. Обстоятельства срабатывания противопожарной системы устанавливаются.

Центр имени Юрия Никулина работает с детьми-сиротами и ребятами, оставшимися без попечения родителей. Учреждение ведёт свою историю с 1995 года и помогает воспитанникам развивать творческие способности, в том числе через занятия цирковым искусством.

Ранее Life.ru рассказывал о частичной эвакуации пассажиров аэропорта Внуково из-за пожарной тревоги. Инцидент произошёл 13 октября в терминале А. Датчик отреагировал на испарения, возникшие при мойке аэрогриля в одном из кафе. Спасатели не обнаружили возгорания, а спустя 20 минут пассажиров начали возвращать в терминал.