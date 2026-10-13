Почти сутки в открытом море: Выпавшую с круизного лайнера пассажирку чудом спасли спустя 20 часов

Женщину из Сальвадора нашли живой после 20 часов в открытом море, куда она попала после падения с круизного судна. Пострадавшую обнаружили примерно в 130 километрах к юго-западу от греческого острова Закинф, сообщает Need to Know.

После сообщения о женщине за бортом береговая охрана Греции начала масштабные поиски. К операции подключили спасательные и патрульные катера, проходящие поблизости суда и вертолёт Super Puma ВВС Греции.

Пассажирку обнаружили живой и в сознании. Она находилась внутри спасательного круга, на котором мигал огонь.

Сигнал заметили с грузового судна MSC ROSSELLA III, участвовавшего в поисковой операции. Экипаж определил местонахождение женщины и поднял её на борт.

Пострадавшей оказали первую помощь, после чего доставили в порт Катаколо. Оттуда женщину на машине скорой помощи направили в больницу Пиргоса для наблюдения.

Представитель береговой охраны сообщил, что пассажирка объяснила свой поступок желанием сойти на берег. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал, что турист потерял сознание на палубе круизного лайнера и умер. Трагедия произошла у берегов Крита.