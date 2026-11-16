Российская фигуристка Аделия Петросян призналась, что почувствовала пустоту и одиночество во время выступления на Гран-при США по фигурному катанию в Эверетте. Трёхкратная чемпионка России приехала на соревнования без тренера Инны Гончаренко, а непосредственно на арене ей помогали волонтёры. О своих переживаниях спортсменка рассказала после короткой программы, передаёт «Чемпионат».

«Сегодня почувствовала пустоту и одиночество, и захотелось, чтобы кто-то был рядом», — призналась 19-летняя фигуристка.

По словам Петросян, изначально она рассчитывала справиться с соревнованиями самостоятельно. Однако отсутствие привычной поддержки оказалось серьёзным испытанием. После короткой программы россиянка назвала своё выступление одним из самых нервных в жизни.

При этом спортсменка поблагодарила всех, кто помогал ей справляться с волнением. Сообщения с поддержкой приходили от родителей, бывших наставников и даже однокурсниц. Тепло встретили фигуристку и американские зрители. А на вопрос, кто помогал непосредственно на месте, Петросян коротко ответила: волонтёры.

История получила внимание и за рубежом. Специализированный портал FS Gossips опубликовал английский перевод интервью, которое фигуристка дала журналистке Майе Багрянцевой.

После короткой программы Петросян занимала четвёртое место с результатом 71,47 балла. Однако произвольный прокат сложился неудачно: спортсменка допустила ошибки, получила 126,56 балла и опустилась на шестую строчку итогового протокола с суммой 198,03 балла.

Уже после завершения соревнований Аделия объяснила, что её наставница не смогла приехать в США из-за отсутствия визы. Фигуристка призналась, что без тренера ей не хватало поддержки и дополнительных замечаний по ходу турнира.

При этом другая российская участница, Александра Трусова, завоевала серебряную медаль с результатом 213,90 балла. Победительницей стала японка Ами Накаи, набравшая 236,81 балла.