Под Калининградом женщина выстрелила из винтовки в глаз 19-летней гостье

В Калининградской области 19-летняя девушка оказалась в больнице после того, как знакомая решила показать ей недавно купленную пневматическую винтовку. Демонстрация закончилась случайным выстрелом, а против хозяйки дома теперь возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

Происшествие случилось в посёлке Знаменское Багратионовского района. Молодая гостья пришла к 37-летней женщине и её супругу. Во время застолья разговор зашёл об оружии, которое владелица приобрела через интернет-магазин.

Женщина принесла винтовку и зарядила её, чтобы продемонстрировать знакомой. Однако в какой-то момент случайно нажала на спусковой крючок. Снаряд попал девушке в левый глаз.

Пострадавшую доставили в больницу с проникающим ранением глазного яблока. Врачи также обнаружили внутри инородное тело. О случившемся сотрудники медицинского учреждения сообщили в полицию.

Правоохранители выяснили предварительные обстоятельства происшествия и изъяли пневматическую винтовку. В отношении её владелицы возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Расследование ведётся по части 1 статьи 118 УК РФ. За такое преступление предусмотрено в том числе наказание в виде ограничения свободы на срок до трёх лет. О дальнейшем состоянии пострадавшей пока не сообщается.

В сентябре в Калининградской области уже произошёл похожий случай. В посёлке Новая Деревня 16-летний подросток стрелял из пневматического пистолета возле магазина. Один из снарядов, по предварительным данным полиции, отскочил от дорожного знака и попал в глаз его 14-летней подруге.