Российское дизельное топливо продолжает появляться на европейском рынке под другими марками, несмотря на действующий запрет Евросоюза на импорт нефтепродуктов из РФ. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в комментарии журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По словам зампреда правительства, смена маркировки позволяет российскому топливу встречаться на рынках государств, официально отказавшихся от его закупок. При этом конкретные страны, компании и маршруты таких поставок Новак не назвал.

«Такие случаи возможны, потому что Европа же запретила закуп нефти и нефтепродуктов российских, но мы видим, что под разными марками иногда дизель российский появляется в Европе», — отметил вице-премьер.

Тему российского дизеля Новак затронул, отвечая на вопрос о возможности закупок европейскими странами российского газа через посредников. В качестве примера он привёл ситуацию с нефтепродуктами, которые, по его словам, могут попадать на европейский рынок под другими названиями.

Евросоюз ввёл эмбарго на морские поставки российской нефти в декабре 2022 года, а с 5 февраля 2023-го распространил ограничения на нефтепродукты, включая дизельное топливо. Санкционный режим предусматривает отдельные исключения, но в целом направлен на прекращение импорта этой продукции из России.

При этом правила ЕС касаются не только прямых поставок. С 21 января 2026 года ограничения распространились и на определённые нефтепродукты, изготовленные в третьих странах из российской нефти. Таким образом, простая смена страны переработки или маркировки не обязательно делает поставку разрешённой.

Вопрос зарубежных поставок российского дизеля вновь оказался в центре внимания после решения Москвы частично возобновить экспорт топлива. В октябре Россия начала расширять поставки на мировые рынки, в том числе в рамках договорённостей с США. Одновременно российские власти сохранили ограничения на вывоз дизеля с исключениями для отдельных направлений.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия рассчитывает восстановить поставки дизельного топлива не только в США, но и другим зарубежным покупателям. По словам Новака, расширение экспорта будет зависеть от возможностей отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Вице-премьер допустил, что к концу 2026 года Россия сможет вернуться к прежним объёмам поставок, обеспечив топливом дополнительные зарубежные рынки.