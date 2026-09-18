«Под смертельной угрозой»: Немцев призвали готовиться к обороне и учиться у Украины

Глава Бундесвера Карстен Бройер выступил с тревожным заявлением, призвав граждан Германии готовиться к обороне из-за изменившегося характера современных угроз. По его словам, одной армии для победы в гибридной войне уже недостаточно, и Берлину необходимо обратить внимание на развитие технологий и «опыт Украины».

В интервью газете Bild Бройер подчеркнул, что провал миссии по обеспечению безопасности будет означать смертельную угрозу для немецкого общества в его нынешнем виде.

«Провал миссии означал бы, что наше общество в том виде, в котором мы его знаем, окажется под смертельной угрозой», — заявил глава Бундесвера.

Ранее Life.ru писал, что Германия готовится к возможному крупному военному конфликту, проверяя способность системы здравоохранения работать при массовом поступлении пострадавших. По расчётам Бундесвера, больницам придётся принимать до тысячи раненых военнослужащих ежедневно. Пять военных госпиталей ФРГ при такой нагрузке быстро исчерпают возможности, поэтому основная часть пациентов поступит в гражданские клиники.