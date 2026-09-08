Под Волгоградом задержали подростка после поджога авто по указанию кураторов

В Волгоградской области задержали 17-летнего подростка, обвиняемого в теракте после поджога служебного автомобиля полиции. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В Волгоградской области по подозрению в теракте задержали подростка. Видео © VK / Информационный центр СК России

«Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ. По данным следствия, юноша вступил в переписку в мессенджере «Телеграм» с не установленным на данный момент куратором. Во исполнение поступивших от него указаний в ночь с 7 на 8 сентября текущего года, находясь на территории отдела полиции в городе Волжском, совершил поджог служебного автомобиля, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Следователи СК при оперативном сопровождении сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД установили местонахождение обвиняемого и задержали его. Сейчас с ним проводятся необходимые процессуальные действия. В суд направлено ходатайство о заключении фигуранта под стражу.

Правоохранители устанавливают организаторов преступной схемы и возможных соучастников. Одновременно продолжается сбор и закрепление доказательств.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске 20-летнего местного жителя арестовали за попытку поджечь полицейский автомобиль УАЗ. Ночью дежурный заметил на камерах видеонаблюдения, как неизвестный поджигает служебную машину, оставленную у районного отдела полиции. На место сразу выдвинулись сотрудники патрульно-постовой службы. Один из правоохранителей сбил пламя, второй бросился за злоумышленником и догнал его. Задержанным оказался житель Дзержинска, ранее не имевший проблем с законом и работавший в сетевом магазине.