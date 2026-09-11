Подарок с видом на «Москву-Сити»: Эксперт оценил стоимость квартиры Миланы Стар

Квартиру певицы Миланы Стар в центре Москвы оценили примерно в 42 млн рублей. Жильё артистке подарила мама Ирина Маирко на 15-летие (сейчас ей 16 лет), сообщает «Звездач».

Сейчас в апартаментах идёт ремонт. Главной особенностью будущего жилья станут панорамные окна, из которых открывается вид на Москву-реку, мост и башни «Москвы-Сити».

Стоимость недвижимости оценил генеральный директор строительной компании Сергей Вельдин. Точная площадь квартиры и цена её приобретения не раскрываются, поэтому названная сумма остаётся экспертной оценкой.

Милана впервые показала подписчикам своё будущее жильё. Переехать туда певица рассчитывает примерно через год, когда завершатся отделочные работы.

Милана Стар развивает музыкальную карьеру под руководством матери. В сентябре 2025 года Life.ru рассказывал, что юная певица приобрела Mercedes-Benz V-Class стоимостью 13 млн рублей. Тогда Ирина Маирко заявляла, что Виталий Гогунский не участвует в карьере дочери.