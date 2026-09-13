Подают вам сигналы: Врач объяснила, когда из-за вида ногтей стоит тревожиться
Врач Кашух: Бледные ногти могут намекать на наличие проблем с сердцем
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Состояние ногтей может отражать происходящие в организме изменения — от дефицита питательных веществ до нарушений работы щитовидной железы, сердца и лёгких. На какие признаки стоит обратить внимание, RT рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Одним из наиболее распространённых сигналов специалист назвала повышенную ломкость и расслоение ногтевых пластин. Такое состояние может быть связано с нехваткой кальция, цинка, селена, витаминов группы B и D, участвующих в формировании кератина.
«Кроме того, стойкая хрупкость ногтей может быть одним из следствий снижения функции щитовидной железы, при котором все обменные процессы замедляются, а питание ногтевого ложа ухудшается», — заявила Кашух.
Имеет значение и оттенок ногтевой пластины. Розовый цвет обычно свидетельствует о нормальном кровоснабжении, тогда как желтизна может сопровождать грибковую инфекцию или быть реакцией на лекарства. Бледность, по словам врача, заслуживает особого внимания, поскольку иногда указывает на недостаточное снабжение тканей кислородом и требует проверки сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Необычная форма ногтей тоже может быть поводом для обследования. В частности, сильное утолщение и округление кончиков пальцев встречается при длительном кислородном голодании, а вогнутые ногти, напоминающие ложки, могут быть признаком выраженного дефицита железа и анемии.
Изменения лунок чаще наблюдаются при нарушениях обмена веществ, в том числе при диабете и метаболическом синдроме. Исчезновение лунок на всех пальцах иногда связано с недостатком белка или интоксикацией.
Ранее Life.ru рассказывал о скрытых признаках железодефицитной анемии. Среди них врач назвал тусклые, тонкие и ломкие ногти, а также появление на них белых пятен и поперечных борозд. При этом специалист рекомендовал не ограничиваться внешними признаками и проверять уровень железа с помощью анализа крови.
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