Бывшего стилиста блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Эльвиру Янковскую признали виновной по делу о продаже поддельных вещей люксовых брендов под видом оригиналов. Суд назначил ей 3,5 года лишения свободы условно, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

По версии следствия, Янковская продавала клиентам одежду и аксессуары известных брендов, выдавая их за оригинальные. Среди потерпевших оказалась и Лерчек.

Экспертиза установила, что часть вещей являлась подделками. В материалах дела фигурировали товары, приобретённые через поставщиков с московских рынков «Садовод», «Люблино» и «Дубровка».

Всего потерпевшими по делу признали семь человек. До вынесения приговора Янковская возместила им более пяти миллионов рублей ущерба, в том числе около 1,95 миллиона рублей Чекалиной.