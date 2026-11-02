Поддельный люкс обошёлся в 3,5 года: Стилисту Лерчек вынесли приговор
Стилистку Лерчек осудили на 3,5 года условно за продажу поддельного люкса
Эльвира Янковская в зале суда. Фото © Life.ru
Бывшего стилиста блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Эльвиру Янковскую признали виновной по делу о продаже поддельных вещей люксовых брендов под видом оригиналов. Суд назначил ей 3,5 года лишения свободы условно, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
По версии следствия, Янковская продавала клиентам одежду и аксессуары известных брендов, выдавая их за оригинальные. Среди потерпевших оказалась и Лерчек.
Экспертиза установила, что часть вещей являлась подделками. В материалах дела фигурировали товары, приобретённые через поставщиков с московских рынков «Садовод», «Люблино» и «Дубровка».
Всего потерпевшими по делу признали семь человек. До вынесения приговора Янковская возместила им более пяти миллионов рублей ущерба, в том числе около 1,95 миллиона рублей Чекалиной.
Ранее гособвинение просило назначить Янковской четыре года лишения свободы в колонии. Защита, напротив, настаивала на оправдании стилиста, утверждая, что умысла на хищение у неё не было. Подробнее о том, какое наказание запрашивал прокурор по делу стилиста Лерчек — в материале Life.ru.