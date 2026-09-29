От «люкса» с «Садовода» до колонии: Стилисту Лерчек запросили 4 года

Прокурор попросил приговорить стилиста Эльвиру Янковскую к четырём годам колонии по делу о продаже поддельных брендовых вещей блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и другим клиентам. Об этом РИА «Новости» сообщил участник судебного процесса.

Янковской вменяют мошенничество в особо крупном размере. По материалам дела, она продавала клиентам вещи известных марок под видом оригиналов, хотя товары закупались на московском рынке «Садовод» и других торговых площадках. После очередной покупки Чекалина усомнилась в подлинности вещей и передала их специалистам. Экспертиза выявила признаки контрафакта. Потерпевшими признаны семь человек, включая Чекалину. К настоящему моменту Янковская полностью возместила Лерчек ущерб почти на 2 млн рублей за вещи, которые следствие признало подделками. Всего семерым потерпевшим она выплатила более 5 млн рублей.