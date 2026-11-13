Ягуб Сулейманов, задержанный по подозрению в убийстве девушки в Санкт-Петербурге, ранее уже был судим. В 2018 году его признали виновным в несообщении о преступлении. Калининский районный суд назначил ему штраф в размере 70 тыс. рублей, сообщала объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Сулейманов знал о планах своего знакомого устроить взрыв у Казанского собора в конце 2017 года, но не сообщил об этом правоохранителям. Сулейманов признал вину. А самого преступника приговорили к пяти годам колонии строгого режима.

Напомним, ранее Сулейманов напал с ножом на свою 25-летнюю девушку. Он подкараулил её у входа в кризисный центр помощи женщинам. Петербурженка пришла туда за поддержкой, пытаясь скрыться от мужчины, который ранее неоднократно её избивал, но войти в здание не успела. Сулейманов нанёс жертве не менее восьми ударов, после чего перерезал ей горло — всё попало на камеры наблюдения. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, однако полученные ранения оказались смертельными.