Подросток поджёг АЗС в Москве после общения с «девушкой» на сайте знакомств

16-летнего подростка задержали в Москве после поджога топливораздаточной колонки на АЗС. По данным МВД, перед этим юноша познакомился с «девушкой» на сайте знакомств, а затем попал под давление неизвестных.

Видео © Телеграм / Ирина Волк

Инцидент произошёл на автозаправке на МКАД. По предварительным данным полиции, подросток облил одну из колонок легковоспламеняющейся жидкостью, поджёг её и скрылся. Возгорание удалось быстро ликвидировать. Никто не пострадал.

Оперативники столичной полиции нашли подозреваемого в течение нескольких часов. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сам подросток утверждает, что действовал под руководством неизвестных, которые запугали его и вынудили совершить поджог.

А в Щёлкове 16-летнюю москвичку подозревают в поджоге топливной колонки на АЗС вечером 19 июня — колонка полностью выгорела, но никто не пострадал. По словам представителя МВД Ирины Волк, полиция быстро установила подозреваемую и доставила её в отдел для разбирательства.