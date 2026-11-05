Подросток, задержанный за угрозу устроить теракт в московском музее-заповеднике «Царицыно», увлекался оружием, участвовал в военно-тактических ролевых играх и публиковал материалы в поддержку запрещённых террористических организаций. Журналисты выяснили, что несколько лет назад школьник переехал в столицу из Белгородской области.

Юноша учился на среднем уровне и увлекался компьютерными играми Fortnite, Counter-Strike и Dota 2. Знакомые считали его обычным подростком и не замечали в его поведении ничего необычного.

Однако в социальных сетях школьник регулярно публиковал материалы, восхваляющие запрещённые в России националистические и террористические группировки. Кроме того, он коллекционировал ножи и собирал страйкбольное оружие, в том числе имитации автоматов и дробовиков.

По информации Baza, свободное время подросток организовал компанию для ролевых игр живого действия — LARP. Участники переодевались в персонажей, использовали маски, защитные очки и одежду в военном стиле, а встречи проводили на заброшенных объектах на западе Москвы.