ФСБ показала видео задержания подростка, угрожавшего терактом в «Царицыно»
ФСБ России опубликовала видео задержания подростка, которого подозревают в угрозах устроить теракт в московском музее-заповеднике «Царицыно». Несовершеннолетнего выявили в ходе проверки информации о возможной подготовке нападения, поступившей от американской стороны.
Кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в парке «Царицыно». Видео © ФСБ России
В ходе обысков в квартире задержанного подростка сотрудники ФСБ обнаружили нож, плакат и предметы с нацистской символикой. Кроме того, в его телефоне нашли видеозапись с названием и атрибутикой организации, признанной террористической и запрещённой на территории России.
По данным спецслужбы, подросток сам разместил в TikTok ролик с угрозами. На его фотографиях также были снимки в тактической одежде и балаклаве с предметом, похожим на автоматическое оружие, а также кадры из «Царицыно» с подписью «I found a place» («Я нашёл место»).
При проверке мобильных устройств задержанного, как сообщили в ФСБ, обнаружили подписку на неонацистский Telegram-канал и поисковые запросы о терактах и массовых убийствах.
31 октября посольство США в Москве предупредило о достоверной угрозе происшествия с возможными массовыми жертвами на территории музея-заповедника «Царицыно». Американская дипмиссия рекомендовала гражданам избегать этого района и мест массового скопления людей.
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