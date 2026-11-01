ФСБ России опубликовала видео задержания подростка, которого подозревают в угрозах устроить теракт в московском музее-заповеднике «Царицыно». Несовершеннолетнего выявили в ходе проверки информации о возможной подготовке нападения, поступившей от американской стороны.

Кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в парке «Царицыно». Видео © ФСБ России

В ходе обысков в квартире задержанного подростка сотрудники ФСБ обнаружили нож, плакат и предметы с нацистской символикой. Кроме того, в его телефоне нашли видеозапись с названием и атрибутикой организации, признанной террористической и запрещённой на территории России.

По данным спецслужбы, подросток сам разместил в TikTok ролик с угрозами. На его фотографиях также были снимки в тактической одежде и балаклаве с предметом, похожим на автоматическое оружие, а также кадры из «Царицыно» с подписью «I found a place» («Я нашёл место»).

При проверке мобильных устройств задержанного, как сообщили в ФСБ, обнаружили подписку на неонацистский Telegram-канал и поисковые запросы о терактах и массовых убийствах.