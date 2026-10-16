Подрядчик стал новым фигурантом дела о подкупе в аэропорту Челябинска

Представитель подрядной организации стал новым фигурантом дела о коммерческом подкупе в аэропорту Челябинска. По версии следствия, он передал сотруднику воздушной гавани не менее 400 тысяч рублей, чтобы без препятствий сдавать выполненные работы и получать за них оплату. Об очередном эпизоде дела сообщили в региональном управлении ФСБ.

Деньги, как считают силовики, передавались с января по декабрь 2023 года. За вознаграждение работник аэропорта помогал продвигать интересы подрядчика, используя своё служебное положение. Речь шла о работах по строительству и благоустройству объектов авиапредприятия.

Материалы оперативной проверки ФСБ передала в Следственный комитет. После их изучения в отношении представителя компании возбудили уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в крупном размере.

При этом расследование в отношении самого сотрудника аэропорта началось раньше. По данным региональных СМИ, речь идёт о начальнике хозяйственно-технической службы, которого задержали ещё в июне 2026 года. Тогда сообщалось о подозрении в получении незаконных вознаграждений на общую сумму более 650 тысяч рублей.

В отношении работника аэропорта расследуются дела о коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Суд ранее отправил его под домашний арест. Следственные действия продолжаются, окончательная правовая оценка действий фигурантов пока не дана.

Ранее Life.ru рассказывал об аресте директора «Красгорпарка» Эдуарда Веккессера по делу о взятке в 400 тысяч рублей. По версии следствия, руководитель муниципального учреждения получил деньги за беспрепятственную приёмку строительных работ по благоустройству. Уголовное дело возбудили на основании материалов регионального управления ФСБ.