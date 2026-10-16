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Регион
Опубликовано 16 октября, 13:12

Подрядчик стал новым фигурантом дела о подкупе в аэропорту Челябинска

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Представитель подрядной организации стал новым фигурантом дела о коммерческом подкупе в аэропорту Челябинска. По версии следствия, он передал сотруднику воздушной гавани не менее 400 тысяч рублей, чтобы без препятствий сдавать выполненные работы и получать за них оплату. Об очередном эпизоде дела сообщили в региональном управлении ФСБ.

Деньги, как считают силовики, передавались с января по декабрь 2023 года. За вознаграждение работник аэропорта помогал продвигать интересы подрядчика, используя своё служебное положение. Речь шла о работах по строительству и благоустройству объектов авиапредприятия.

Материалы оперативной проверки ФСБ передала в Следственный комитет. После их изучения в отношении представителя компании возбудили уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в крупном размере.

При этом расследование в отношении самого сотрудника аэропорта началось раньше. По данным региональных СМИ, речь идёт о начальнике хозяйственно-технической службы, которого задержали ещё в июне 2026 года. Тогда сообщалось о подозрении в получении незаконных вознаграждений на общую сумму более 650 тысяч рублей.

В отношении работника аэропорта расследуются дела о коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Суд ранее отправил его под домашний арест. Следственные действия продолжаются, окончательная правовая оценка действий фигурантов пока не дана.

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Ранее Life.ru рассказывал об аресте директора «Красгорпарка» Эдуарда Веккессера по делу о взятке в 400 тысяч рублей. По версии следствия, руководитель муниципального учреждения получил деньги за беспрепятственную приёмку строительных работ по благоустройству. Уголовное дело возбудили на основании материалов регионального управления ФСБ.

Больше новостей о коррупционных схемах, расследованиях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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