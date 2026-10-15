Суд отправил замглавы Таганрога Долматова в СИЗО по делу о взятке

Заместителя главы Таганрога по вопросам городского хозяйства Егора Долматова заключили под стражу по обвинению в крупной взятке. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Решение 15 октября принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону, удовлетворивший ходатайство следствия. Избранная мера пресечения рассчитана на один месяц и 29 суток — до 12 декабря включительно в следственном изоляторе.

В отношении Долматова выдвинуто обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ему предъявляют получение взятки в крупном размере. Избрание меры пресечения в виде содержания под стражей не является констатацией вины должностного лица, так как расследование по делу не завершено.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании замглавы администрации Таганрога Егора Долматова и обысках. Силовики пришли к чиновнику домой, когда тот находился в душе. Следственные мероприятия также проводились в рабочем кабинете. Правоохранители полагают, что сотрудник администрации организовал регулярный канал получения денег от бизнесменов. Условием взаимодействия с городскими властями он сделал передачу ему десяти процентов от стоимости каждого договора, заключенного с поставщиками и подрядчиками, входящими в сферу его ответственности.