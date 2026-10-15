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Опубликовано 15 октября, 17:20

18 миллионов за покровительство: Экс-главе лесного управления Минобороны предъявили обвинение

Экс-главу лесного управления МО Закаморного обвинили во взятке в 18 млн

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Бывшему начальнику управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны России Сергею Закаморному предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил от представителей коммерческой организации 18 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Действия экс-руководителя квалифицированы по части 6 статьи 290 УК РФ.

Как полагают следователи, деньги Закаморному передавали в 2022–2025 годах. Взамен он содействовал согласованию лесовосстановительных работ на землях оборонного ведомства и обеспечивал общее покровительство при исполнении контракта.

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Ранее Хамовнический районный суд Москвы отправил Закаморного под стражу. Уголовное дело возбудили 8 октября, в тот же день бывшего чиновника задержали.

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Никита Никонов
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