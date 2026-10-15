18 миллионов за покровительство: Экс-главе лесного управления Минобороны предъявили обвинение

Бывшему начальнику управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны России Сергею Закаморному предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил от представителей коммерческой организации 18 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Действия экс-руководителя квалифицированы по части 6 статьи 290 УК РФ.

Как полагают следователи, деньги Закаморному передавали в 2022–2025 годах. Взамен он содействовал согласованию лесовосстановительных работ на землях оборонного ведомства и обеспечивал общее покровительство при исполнении контракта.

Ранее Хамовнический районный суд Москвы отправил Закаморного под стражу. Уголовное дело возбудили 8 октября, в тот же день бывшего чиновника задержали.