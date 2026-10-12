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Регион
Опубликовано 12 октября, 13:02

Суд дал 4 года колонии и взыскал более 10 миллиардов с фигурантки дела о сухпайках для ВС РФ

Суд приговорил фигурантку дела о сухпайках к четырём годам колонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Supertramp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Supertramp

Басманный суд Москвы приговорил Эльвиру Смирнову, первую подсудимую по делу о поставках некачественных сухпайков для российской армии, к четырём годам лишения свободы и взыскал с неё более 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где 12 октября был оглашён приговор.

«Назначить Смирновой Э. А. наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в 1 млн 500 тыс. рублей», — говорится в решении суда.

Помимо уголовного наказания, суд удовлетворил гражданский иск Министерства обороны России. Со Смирновой постановили взыскать 10 миллиардов 79 миллионов рублей в счёт возмещения причинённого ведомству ущерба.

«Гражданский иск Минобороны РФ удовлетворить. Взыскать в пользу истца со Смирновой 10 млрд 79 млн рублей в счёт компенсации ущерба», — указано в приговоре.

Смирнова стала первой фигуранткой масштабного уголовного дела о снабжении российских военнослужащих некачественными индивидуальными рационами питания, в отношении которой вынесен приговор. Информация об обжаловании решения пока не поступала.

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Ранее Life.ru сообщал о завершении расследования дела о поставках некачественных сухпайков в российскую армию. По данным следствия, в индивидуальных рационах питания говядину заменяли более дешёвыми свининой и курятиной, а энергетическую ценность продуктов завышали. В числе обвиняемых оказались сотрудники Грязинского пищевого комбината Эльвира Смирнова, Александр Михайленко и Валерий Ковалевич. Материалы уголовного дела составили 75 томов.

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Юрий Лысенко
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