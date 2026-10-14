Не успел даже одеться: В Таганроге задержали замглавы администрации по подозрению в получении взятки

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егора Долматова. Региональное управление Следственного комитета России возбудило против высокопоставленного чиновника уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ, предусматривающей ответственность за получение взятки в крупном размере.

По версии следствия, муниципальный служащий наладил систематический сбор незаконного вознаграждения с предпринимателей. Чиновник требовал так называемый откат в размере десяти процентов от суммы каждого заключённого мэрией контракта с поставщиками и подрядчиками, курируемыми его ведомством.

Визит силовиков застал чиновника врасплох: оперативников он встретил прямо из душа, завернувшись в одно полотенце. В настоящее время следователи проводят масштабные обыски как в рабочем кабинете подозреваемого в здании городской администрации, так и по месту его жительства.

Стоит отметить, что представитель руководства Таганрога уже не в первый раз привлекает внимание правоохранительных структур. Три года назад чиновник фигурировал в скандальном инциденте со стрельбой, когда получил ранение руки в результате неосторожного обращения с собственным травматическим оружием.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Новосибирске семерых участников группы «чёрных банкиров». По версии следствия, с 2020 года по июль 2026-го подозреваемые проводили незаконные банковские операции, заработав на этом более 14 миллионов рублей. Для обхода государственного контроля они создали 28 фиктивных коммерческих организаций, через которые обслуживали счета клиентов, проводили денежные переводы и занимались инкассацией без необходимой лицензии. В группировке действовало чёткое распределение ролей: два организатора руководили схемой, остальные выполняли функции бухгалтеров, курьеров и пособников. Операцию по задержанию провели сотрудники СК и ФСБ.