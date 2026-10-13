Одного из создателей карты «Халва» Басуева задержали в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево задержали белорусского бизнесмена Андрея Басуева, одного из создателей карты рассрочки «Халва». Предпринимателя остановили по запросу Узбекистана на фоне международного инвестиционного спора на сумму более 100 миллионов долларов, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, Басуев прибыл в Москву рейсом из Киргизии. Сейчас он руководит финтех-платформой Solfy, которая развивала сервис беспроцентной рассрочки совместно с Национальным банком Узбекистана.

Конфликт между партнёрами начался после разногласий по финансовым обязательствам. В 2024–2025 годах экономические суды Ташкента обязали компанию выплатить узбекскому банку в общей сложности 21,32 миллиарда сумов задолженности и неустойки.

В сентябре российская Solfy RUS LLC и инвестор Максим Полетаев инициировали международное разбирательство против Узбекистана, потребовав компенсацию в размере около 8,3 миллиарда рублей. Истцы ссылаются на межправительственное соглашение о взаимной защите инвестиций.

Обращение зарегистрировали 23 сентября в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке. Представители инвесторов утверждают, что их права были нарушены в ходе конфликта с государственным финансовым учреждением.

Ещё в марте 2026 года узбекские силовики задержали руководителя местного подразделения Solfy Уктама Хасанова в рамках уголовного дела. Инвесторы расценили произошедшее как давление и попросили международный арбитраж принять меры для его освобождения. Национальный банк Узбекистана публично не комментировал эти обвинения.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Новосибирске семерых участников группы «чёрных банкиров». По версии следствия, с 2020 года по июль 2026-го подозреваемые проводили незаконные банковские операции, заработав на этом более 14 миллионов рублей. Для обхода государственного контроля они создали 28 фиктивных коммерческих организаций, через которые обслуживали счета клиентов, проводили денежные переводы и занимались инкассацией без необходимой лицензии. В группировке действовало чёткое распределение ролей: два организатора руководили схемой, остальные выполняли функции бухгалтеров, курьеров и пособников. Операцию по задержанию провели сотрудники СК и ФСБ.