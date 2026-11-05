Американский актёр Адам Драйвер заявил, что больше не рассчитывает вернуться к роли Кайло Рена во вселенной «Звёздных войн». Причиной стало решение руководства Disney отказаться от отдельного фильма о его персонаже, над которым артист несколько лет работал вместе с режиссёром Стивеном Содербергом. Об этом сообщает Variety.

«Да, всё кончено. Больше никаких «Звёздных войн», — признался Драйвер в интервью «Шоу Рича Айзена».

Актёр рассказал, что команда пыталась создать ещё одну картину, посвящённую Бену Соло, известному зрителям как Кайло Рен. Проект получил название «Охота на Бена Соло». Его действие должно было развернуться после событий фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», в финале которого персонаж погибает.

Над сценарием вместе с Драйвером и Содербергом работали Скотт Бёрнс и Ребекка Блант. По словам артиста, разработка заняла несколько лет, причём около двух лет авторы особенно активно занимались проектом. Готовую историю одобрили в Lucasfilm, однако окончательное решение оставалось за руководством Disney.

Генеральный директор компании Боб Айгер и руководитель Disney Entertainment Алан Бергман отказались запускать фильм. Как утверждает Драйвер, они не представляли, каким образом Бен Соло мог выжить после событий девятого эпизода киносаги.

После отмены проекта поклонники организовали кампанию в его поддержку. Они размещали рекламные щиты и даже заказали самолёт с баннером, призывающим спасти фильм. Драйвер признался, что был удивлён масштабом этой инициативы, и назвал реакцию фанатов невероятной.

При этом актёр не исключил возвращения окончательно: если Disney передумает, он готов рассмотреть такую возможность. Однако сам Драйвер больше не намерен добиваться возобновления работы над картиной.

«Думаю, этот поезд уже ушёл», — заключил артист.

Ранее Life.ru рассказывал о творческом наследии Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в «Звёздных войнах». Актриса воплотила на экране мать Бена Соло, которого Адам Драйвер сыграл в новой трилогии киносаги. История этого персонажа завершилась в фильме «Скайуокер. Восход», однако актёр и режиссёр Стивен Содерберг рассчитывали продолжить её в отдельной картине.