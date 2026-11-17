Подросток, погибший после падения в вентиляционную шахту на стройке в Москве, увлекался руферством — посещением крыш и высотных объектов. Как сообщили в столичном Следственном комитете, школьник сорвался с высоты 65-го этажа. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

По данным СК, двое подростков пробрались на крышу строящегося здания на северо-западе столицы. В результате неосторожных действий один из них упал в вентиляционную шахту. Мальчик 2011 года рождения получил смертельные травмы и скончался на месте.

Уголовное дело возбудил Хорошёвский межрайонный следственный отдел. Сейчас следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося. В СК также напомнили об опасности прогулок по недостроенным зданиям, где существует риск падения с высоты и обрушения конструкций.

Ранее Life.ru сообщал о гибели подростка на стройке в 3-м Силикатном проезде Москвы. Тогда столичная прокуратура подтвердила падение школьника в вентиляционную шахту, однако его увлечение руферством и точная высота, с которой он сорвался, ещё не назывались.