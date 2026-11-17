В Москве подросток погиб после падения в вентиляционную шахту на территории строящегося высотного здания. Трагедия произошла в 3-м Силикатном проезде, куда школьник проник вместе с приятелем. Об этом сообщила столичная прокуратура в официальном канале в мессенджере Max.

По предварительной информации, двое несовершеннолетних забрались на крышу недостроенного многоэтажного дома. В какой-то момент один из мальчиков провалился в вентиляционный канал. Полученные травмы оказались смертельными.

«Мальчик 2011 года рождения скончался на месте», — уточнили в надзорном ведомстве.

На опубликованной прокуратурой фотографии запечатлено высотное здание, на крышу которого удалось пробраться подросткам. Как именно несовершеннолетние попали на строительную площадку и что предшествовало падению, предстоит установить правоохранителям.

Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства гибели школьника и проверяют возможные причины происшествия. Ход и результаты доследственной проверки взяты на контроль.