Подросток погиб после падения в вентиляционную шахту на стройке в Москве
Обложка © Макс / Прокуратура Москвы
В Москве подросток погиб после падения в вентиляционную шахту на территории строящегося высотного здания. Трагедия произошла в 3-м Силикатном проезде, куда школьник проник вместе с приятелем. Об этом сообщила столичная прокуратура в официальном канале в мессенджере Max.
По предварительной информации, двое несовершеннолетних забрались на крышу недостроенного многоэтажного дома. В какой-то момент один из мальчиков провалился в вентиляционный канал. Полученные травмы оказались смертельными.
«Мальчик 2011 года рождения скончался на месте», — уточнили в надзорном ведомстве.
На опубликованной прокуратурой фотографии запечатлено высотное здание, на крышу которого удалось пробраться подросткам. Как именно несовершеннолетние попали на строительную площадку и что предшествовало падению, предстоит установить правоохранителям.
Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства гибели школьника и проверяют возможные причины происшествия. Ход и результаты доследственной проверки взяты на контроль.
Ранее Life.ru сообщал о 16-летнем подростке, который выжил после падения в лифтовую шахту с 22-го этажа в Тюмени. Юноша вместе с другом проник в многоэтажку ради прогулки по крыше, но сорвался вниз. Спасатели извлекли пострадавшего и передали медикам.