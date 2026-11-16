В Тюмени 16-летний школьник выжил после падения в шахту лифта с 22-го этажа
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В Тюмени 16-летний подросток чудом остался жив после падения в лифтовую шахту с высоты 22-го этажа. Школьника госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Инцидент произошёл 14 ноября в жилом комплексе «Три богатыря». По предварительным данным, юноша вместе с приятелем проник в многоэтажное здание ради экстремального развлечения. Оба увлекались руфингом — прогулками по крышам высоток. Во время очередного опасного приключения один из друзей сорвался в лифтовой проём и полетел вниз.
Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего из шахты и передали медикам. Подростка доставили в областную клиническую больницу № 2, где его поместили в профильное отделение. Следственное управление СК по Тюменской области возбудило уголовное дело. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства падения и установить причины произошедшего, сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее Life.ru сообщал о другом происшествии с лифтом в тюменской многоэтажке, где пострадала девушка. Во время движения кабину резко тряхнуло, из-за чего внутри разбилось зеркало. По словам жильцов, неполадки с подъёмником наблюдались больше месяца, однако застройщик объяснил остановку срабатыванием системы безопасности.