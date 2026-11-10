Девушка получила травмы во время поездки в лифте жилого дома на улице Велижанской, 66 в Тюмени. По словам жильцов, кабина резко дёрнулась, после чего внутри разбилось зеркало. Обстоятельства происшествия выясняет прокуратура.

В Тюмени лифт с девушкой внутри сорвался в многоэтажном доме. Видео © Telegram / ЧС Тюмень

Инцидент произошёл 10 ноября в 20-этажной новостройке. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как во время движения кабину встряхивает, а зеркало разбивается. Жители утверждают, что девушка поранилась осколками.

По словам соседей, проблемы с подъёмником продолжаются больше месяца. Лифт периодически резко останавливается и дёргается, а после ремонта неисправности возвращаются через день-два. Жильцы жалуются, что обращения в управляющую компанию не помогли.

При этом застройщик дома, ГК «Меридиан», опроверг сообщения об обрыве лифта. В компании объяснили, что кабина остановилась на десятом этаже из-за срабатывания системы безопасности. По версии застройщика, причиной стала попытка вскрыть лифтовой люк.