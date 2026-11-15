В Санкт-Петербурге спасатели вытащили из Невы 25-летнюю девушку, упавшую с Благовещенского моста. По предварительной информации, она находилась в состоянии алкогольного опьянения и была одета только в брюки. Об этом сообщает 78.ru.

В Петербурге спасли 25-летнюю девушку, упавшую в Неву с моста. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники городской поисково-спасательной службы. Специалисты добрались до пострадавшей и извлекли её из воды. После спасения девушка не смогла объяснить, как оказалась в реке. Что предшествовало падению с моста и при каких обстоятельствах оно произошло, пока неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал о спасении девочки в крымском посёлке Кореиз. Ребёнок оказался в зоне сильного подтопления, где его едва не унёс бурный поток воды. Сотрудникам МЧС пришлось организовать верёвочную переправу, чтобы добраться до девочки и эвакуировать её в безопасное место.