Росгвардейцы спасли в Неве мужчину, прыгнувшего в реку после ссоры с девушкой

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который в нетрезвом состоянии прыгнул в Неву с Свердловской набережной после ссоры с девушкой. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.

Сигнал о происшествии поступил около двух часов ночи от прогулочных теплоходов. Прибывшие на катере росгвардейцы обнаружили тонущего, который находился в шоковом состоянии в опасной близости от проходившего мимо речного транспорта.

«Его извлекли из воды и доставили на базу расположения моторизованной роты (на катерах) ОМОН «Балтика», где предоставили сухую одежду, напоили горячим чаем и вызвали скорую помощь», — рассказали в главном управлении Росгвардии.

37-летний пострадавший пояснил, что во время прогулки поссорился с девушкой, после чего спрыгнул в ледяную воду и начал тонуть. Прибывшие медики оказали ему первую помощь, затем мужчина был госпитализирован.

Ранее трёхлетний мальчик утонул в пруду в Янаульском районе Башкирии. Ребёнок находился в гостях у родни в селе Максимово и играл во дворе с пятилетней сестрой. Дети отправились к пруду недалеко от дома, где мальчик оступился и упал в воду. Правоохранители провели осмотр места трагедии, назначили необходимые исследования и приступили к допросу родных и свидетелей.