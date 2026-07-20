Росгвардейцы спасли в Неве мужчину, прыгнувшего в реку после ссоры с девушкой
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В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который в нетрезвом состоянии прыгнул в Неву с Свердловской набережной после ссоры с девушкой. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.
Сигнал о происшествии поступил около двух часов ночи от прогулочных теплоходов. Прибывшие на катере росгвардейцы обнаружили тонущего, который находился в шоковом состоянии в опасной близости от проходившего мимо речного транспорта.
«Его извлекли из воды и доставили на базу расположения моторизованной роты (на катерах) ОМОН «Балтика», где предоставили сухую одежду, напоили горячим чаем и вызвали скорую помощь», — рассказали в главном управлении Росгвардии.
37-летний пострадавший пояснил, что во время прогулки поссорился с девушкой, после чего спрыгнул в ледяную воду и начал тонуть. Прибывшие медики оказали ему первую помощь, затем мужчина был госпитализирован.
Ранее трёхлетний мальчик утонул в пруду в Янаульском районе Башкирии. Ребёнок находился в гостях у родни в селе Максимово и играл во дворе с пятилетней сестрой. Дети отправились к пруду недалеко от дома, где мальчик оступился и упал в воду. Правоохранители провели осмотр места трагедии, назначили необходимые исследования и приступили к допросу родных и свидетелей.
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