Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 19:02

Росгвардейцы спасли в Неве мужчину, прыгнувшего в реку после ссоры с девушкой

Обложка © Telegram / Росгвардия Петербурга

Обложка © Telegram / Росгвардия Петербурга

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который в нетрезвом состоянии прыгнул в Неву с Свердловской набережной после ссоры с девушкой. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.

Сигнал о происшествии поступил около двух часов ночи от прогулочных теплоходов. Прибывшие на катере росгвардейцы обнаружили тонущего, который находился в шоковом состоянии в опасной близости от проходившего мимо речного транспорта.

«Его извлекли из воды и доставили на базу расположения моторизованной роты (на катерах) ОМОН «Балтика», где предоставили сухую одежду, напоили горячим чаем и вызвали скорую помощь», — рассказали в главном управлении Росгвардии.

37-летний пострадавший пояснил, что во время прогулки поссорился с девушкой, после чего спрыгнул в ледяную воду и начал тонуть. Прибывшие медики оказали ему первую помощь, затем мужчина был госпитализирован.

Утонувшая в болоте под Петербургом девочка была из многодетной семьи глухонемых
Утонувшая в болоте под Петербургом девочка была из многодетной семьи глухонемых

Ранее трёхлетний мальчик утонул в пруду в Янаульском районе Башкирии. Ребёнок находился в гостях у родни в селе Максимово и играл во дворе с пятилетней сестрой. Дети отправились к пруду недалеко от дома, где мальчик оступился и упал в воду. Правоохранители провели осмотр места трагедии, назначили необходимые исследования и приступили к допросу родных и свидетелей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar