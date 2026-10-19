«Здесь ребёнок!» В Крыму девочку едва не унесло мощным потоком воды — видео спасения

В крымском посёлке Кореиз (входит в округ Ялта) спасатели вытащили девочку из зоны сильного подтопления, где её едва не унесло бурным потоком воды. Чтобы добраться до ребёнка, сотрудникам МЧС пришлось организовать верёвочную переправу. По предварительной информации, из опасной зоны удалось эвакуировать уже пять человек.

В Крыму девочку спасли от бурного потока воды с помощью верёвочной переправы. Видео © МЧС России

Ранее Life.ru сообщал о подготовке экстренной эвакуации жителей Кореиза. Спасатели проложили резервный маршрут через огороды частного сектора, чтобы при необходимости оперативно вывести людей. На момент публикации эвакуация ещё не требовалась.

По данным крымского главка МЧС, на улице Родниковой подтопило подвал жилого дома, а на улице Токмаковых разрушилась подпорная стена. Чтобы не допустить дальнейшего распространения воды, специалисты сооружают временные дамбы, укрепляют территорию мешками с песком и расчищают ливневые стоки.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли 88 человек и 17 единиц техники. Ситуацию контролирует оперативный штаб.

Напомним, 18–19 октября Крым столкнулся с сильными ливнями и штормовым ветром, вызвавшими локальные подтопления, перебои с электричеством и повреждения инфраструктуры. Наиболее интенсивные осадки зафиксированы на горе Ай-Петри, где выпало 245 мм осадков, и в Ялте — 89 мм. По данным МЧС, зарегистрировано не менее 12 происшествий в пяти муниципалитетах, включая Алушту, Судак, Феодосию и Ялту. Спасательные службы ликвидируют последствия непогоды, при этом сохраняется угроза дальнейшего подъема уровня рек, новых подтоплений и схода селевых потоков в горных районах полуострова.

Ранее Life.ru рассказывал о другой спасательной операции в Крыму, когда из-за паводка четверо туристов оказались заблокированы в системе Красных пещер. Поднявшаяся вода отрезала им путь наружу, поэтому на поиски направили 40 спасателей. После многочасовой операции всех четверых удалось вывести на поверхность. Позднее Life.ru публиковал фотографии из похода спасённых спелеологов, которые провели под землёй около 36 часов.