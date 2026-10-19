В Крыму подготовили пути эвакуации жителей Кореиза из-за сильных ливней

В крымском посёлке Кореиз спасатели подготовили маршрут для экстренной эвакуации жителей через огороды из-за потоков воды, хлынувших с гор после сильных ливней. Пока выводить людей не требуется, однако при дальнейшем подъёме уровня воды специалисты готовы приступить к эвакуации, сообщили в региональном главке МЧС.

Основные работы развернулись на двух улицах. На Родниковой вода проникла в частный сектор и растекается вдоль приусадебных участков, а на улице Токмаковых под напором стихии разрушилась подпорная стена. Спасатели сооружают временные дамбы, расчищают ливневые стоки и укладывают мешки с песком, чтобы защитить жилые здания. В опасной зоне также выставили пост безопасности.

Первое сообщение о подтоплении в Кореизе поступило утром 19 октября, около 08:00. Тогда горные потоки затопили подвал частного дома на улице Родниковой. В МЧС уточнили, что угрозы жизни людей нет, а за обстановкой непрерывно следят оперативные группы. Всего для устранения последствий привлекли 88 человек и 17 единиц техники, в том числе 49 сотрудников МЧС с 11 машинами.

Непогода затронула сразу несколько районов полуострова. По данным Крымского управления по гидрометеорологии, за период штормового предупреждения больше всего осадков выпало на горе Ай-Петри — 245 миллиметров. В Ялте показатель достиг 89 миллиметров, а в Евпатории — 30. Максимальная скорость ветра составила 24 метра в секунду в Феодосии и Алуште.

Всего в пяти муниципальных образованиях Крыма зарегистрировали 12 происшествий, связанных с падением деревьев, повреждением опор освещения и перебоями с электричеством. Аварийные службы продолжают восстановительные работы, а в региональном управлении МЧС действует оперативный штаб.

Тем временем от мощного ливня и шторма пострадал Центральный пляж Анапы. Потоки воды размыли песчаное побережье и повредили инфраструктуру курорта. Стихия разрушила деревянные и металлические конструкции, малые архитектурные формы и элементы благоустройства. Восстановительные работы уже начали сотрудники «Курортов Анапы». Повреждённый участок оградили и обесточили ради безопасности посетителей.