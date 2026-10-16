Песок смыло, конструкции разрушило: Мощный ливень ударил по главному пляжу Анапы

Мощный ливень и шторм серьёзно повредили Центральный пляж Анапы. Потоки воды размыли песчаное побережье и разрушили часть инфраструктуры курорта. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своём Telegram-канале.

Мощный ливень и шторм серьёзно повредили Центральный пляж Анапы. Фото © Telegram / Светлана Маслова | Глава города-курорта Анапа

По словам градоначальницы, стихия нанесла ущерб деревянным и металлическим сооружениям, а также элементам благоустройства.

«Потоком воды размыло песок, пострадали деревянные и металлические конструкции, малые архитектурные формы», — уточнила Маслова.

К восстановлению территории приступили сотрудники предприятия «Курорты Анапы». Ради безопасности посетителей повреждённый участок временно оградили и отключили от электроснабжения. Сейчас специалисты проводят земляные и сварочные работы, устраняя последствия разгула стихии.

Кроме того, коммунальщики оборудовали специальный водоотводный канал. Он должен помочь справиться с потоками воды в случае новых сильных осадков. Работы продолжаются с учётом прогноза погоды.

Ранее Life.ru сообщал о масштабном подтоплении Сочи после мощного ливня. 19 сентября потоки воды затопили городские дороги, дворы и подземные парковки, превратив отдельные улицы в настоящие реки. Пострадала и прибрежная инфраструктура: вода добралась до расположенных на пляже торговых точек, заблокировав внутри продавцов.