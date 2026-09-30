Появились фотографии из похода спасённых из пещеры в Крыму спелеологов

Появились фотографии из подземного похода группы спелеологов, которую больше суток искали в системе Красной и Голубиной пещер в Крыму. Их публикует Telegram-канал «Mash на волне». На кадрах запечатлены участники экспедиции во время прохождения сложного маршрута.

Один из участников группы Геннадий рассказал что, трое из четырёх спелеологов сами работают инструкторами Красной пещеры и водят туристов по экстремальным маршрутам. Свой поход они заранее согласовали с руководством и предупредили: если группа вовремя не выйдет на связь, необходимо начинать поиски.

Появились фотографии из похода спасённых в Крыму спелеологов. Фото © Telegram / «Mash на волне»

План предполагал вход через закрытую для обычных туристов Голубиную пещеру, прохождение подземной системы насквозь и выход через Красную. Однако почти в самом конце группа не смогла обнаружить проход, соединяющий две пещеры. После продолжительных поисков спелеологи развернулись обратно. Когда участники преодолели около 95% обратного пути, навстречу им вышли спасатели. После встречи группа решила ещё раз попытаться найти соединение с Красной пещерой — на этот раз нужный проход обнаружили.

Спасательная операция завершилась в ночь на 30 сентября. МЧС сообщило, что троих мужчин и женщину нашли в районе Голубиной пещеры в удовлетворительном состоянии, после чего вывели наружу альтернативным маршрутом через Красную пещеру. В поисках участвовали 40 спасателей.

Ранее Life.ru писал, что группа из четырёх спелеологов-любителей пропала в Красной пещере Крыма. Из-за паводка вода поднялась на экстремальном маршруте, после чего туристы оказались отрезаны за сифонами. Самостоятельно покинуть пещеру они не смогли. Для их поиска спасатели направили группы в Красную и Голубиную пещеры. Специалисты обследовали 10-километровый маршрут.